عقوبات أمريكية على عملاء استخبارات إيرانيين بسبب مؤامرة اختطاف صحفية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عملاء استخبارات إيرانيين كانوا وراء مؤامرة فاشلة لاختطاف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية.

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم المدعون الأمريكيون العملاء الأربعة في يوليو بالتخطيط لاختطاف الصحفية المقيمة في نيويورك والتي كان ينتقد طهران، والتي أكدت رويترز في وقت سابق أنها الصحفية الإيرانية-الأمريكية مسيح علي نجاد.

ووصفت إيران المؤامرة المزعومة بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وذكر بيان لوزارة الخزانة أن الأفراد كانوا يعملون كجزء من حملة واسعة النطاق لإسكات منتقدي الحكومة الإيرانية.

قاد المسؤول الاستخباراتي الكبير علي رضا شاهاروقي فاراهاني شبكة خططت لاختطاف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية، وهي مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع الدور الموثق جيدًا لوزارة الاستخبارات والأمن في القمع الداخلي، تُظهر هذه العملية الدور الخبيث لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين في الخارج، لتشمل المحاولات الوقحة لإعادة المعارضين إلى إيران”.

وقالت مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م.: “استهداف المعارضين في الخارج يظهر أن قمع الحكومة يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران.”

وأضاف بيان الخزانة أن أفعالهم “تهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوّض السلم والأمن الجماعي”.

تحظر العقوبات جميع ممتلكات الإيرانيين الأربعة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، وتحظر أي معاملات بينهم وبين المواطنين الأمريكيين.

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