حسام زكي يبحث مع بوغدانوف في موسكو تطورات أوضاع المنطقة العربية

بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، خلال لقاءٍ له مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف؛ عددًا من قضايا المنطقة العربية، ومن بينها الأوضاع في ليبيا وسوريا، إلى جانب القضية الفلسطينية، وتطورات الملف النووي الإيراني.

وتناول اللقاء التعاون بين الجانبيْن، خاصةً مع اقتراب انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون “العربي الروسي”، على المستوى الوزاري، في مراكش المغربية نهاية أكتوبر القادم.

ونقلت الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية عن “زكي” قوله، إن المحادثات بين الجانبيْن كانت صريحةً، وساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر، مشيرًا إلى دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية، بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية.

وتم الاتفاق كذلك على التنسيق ومواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا؛ من أجل المساهمة الفعّالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.

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