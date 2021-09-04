اتحاد الشغل التونسي” يدعو لاستفتاء على إصلاح النظام السيا”

اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل إجراء استفتاء لإصلاح النظام السياسي وتعديله، مجددا الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة؛ تكون قادرة على حل الأزمات المستعصية في الاقتصاد والصحة والتعليم.

بعد حوالي 40 يوما من استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة التنفيذية في البلاد؛ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، فيما اقترح أمينه العام نور الدين الطبوبي إجراء استفتاء لإصلاح النظام السياسي وتعديله، معتبرا أن المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية التي كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم.

الطبوبي؛ شدد أيضا، على ضرورة الإسراع بالنظر في الملفات الملحة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الاتحاد التونسي للشغل كان دوما ضد النظام السياسي ودستور 2014 الذي ساهم في حالة الانسداد التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، منوها بأن الأكثر إلحاحا، اليوم، هو إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، وإنشاء نظام ضريبي عادل.

الرئيس قيس سعيد؛ جدد، من جهته ،التأكيد على أنه لن يسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، وأنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين، متعهدا بالرد على أي استفزاز بالقانون.

وخلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج؛ اتهم “سعيد” أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة الرئاسة، بعد فشلهم في إغرائه بالمال والتحالفات.

وسائل إعلام محلية؛ ذكرت أنه تم إعفاء مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، لطفي بلعيد، من مهامه، استجابة لمطالبات من جمعيات ومنظمات حقوقية، نددت بتعامل بعض القوى الأمنية مع وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، كانت تطالب بالكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا