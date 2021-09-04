خلال احتفالاتها.. طالبان تقتل وتصيب 58 من المدنيين الأبرياء

أفادت وكالات أنباء يوم السبت إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق نار احتفالي في كابول ، بعد أن قالت مصادر في طالبان إن مقاتليها سيطروا على بنجشير ، آخر إقليم في أفغانستان يقاوم الحركة الإسلامية.

ونفى قادة معارضة طالبان سقوط الإقليم.

وقالت وكالة شمشاد للأنباء إن “إطلاق نار من الجو” في كابول يوم الجمعة أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 41 آخرين، وأوردت وكالة تولو للأنباء حصيلة مماثلة.

وقال جولزادا سانجار المتحدث باسم مستشفى في جلال أباد عاصمة الإقليم إن 14 شخصًا على الأقل أصيبوا في إطلاق نار احتفالي في إقليم ننجرهار شرقي العاصمة.

وأثار إطلاق النار توبيخًا من المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وقال “مجاهد” في رسالة على تويتر “تجنبوا إطلاق النار في الهواء والحمد لله بدلا من ذلك”. “الرصاص يمكن أن يضر بالمدنيين ، لذلك لا تطلقوا النار دون داعٍ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا