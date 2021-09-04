بايدن يأمر بمراجعة نزع السرية عن وثائق هجمات سبتمبر

تنفيذا لتعهده خلال حملته الانتخابية بضمان الشفافية؛ أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة نزع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يخص هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

“بايدن”؛ أشار إلى أن الأمر الذي أصدره يوجه وزارة العدل وهيئات أخرى “بالإشراف على مراجعة نزع السرية عن الوثائق”، وإلزام وزير العدل ميريك جارلاند بالكشف عن تلك الوثائق، خلال الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أنه سوف “يتعامل باحترام” مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

وكان عدد من أقارب ضحايا الهجمات؛ قد طالبوا المفتش العام لوزارة العدل بالتحقيق في اشتباههم بأن واحدا أو أكثر من مسؤولي مكتب التحقيقات عمد إلى تدمير أو إخفاء بعض الأدلة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس “بايدن”، بعد أيام، في إحياء الذكرى السنوية العشرين لتلك الهجمات.

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