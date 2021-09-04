دعوة رئيس الوزراء الكندي لإجراء انتخابات مبكرة تأتي بنتائج عكسية عليه

أوتاوة 04 سبتمبر 2021 (وال)- أظهرت استطلاعات للرأي “تقهقر” شعبية رئيس الوزراء الكندي ” جاستن ترودو “؛ قُبيل انتخابات مبكرة دعا هو إلى إجرائها وجاءت نتائجها عكسية .

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي؛ تراجع فرص الليبراليين بقيادة ” جاستن ترودو ” (49 عامًا)، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، حيث جاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بنتائج عكسية .

وأوضح استطلاع أجراه معهد “نانوس”؛ حصول المحافظين على ” 35.7% ” من الدعم العام، والليبراليين على “30.7% ” وحزب الديمقراطيين الجدد ذي الاتجاهات اليسارية على ” 18.3% ” .

وكان ” ترودو ” قد دعا الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في ” 20 سبتمبر ” قبل عامين من الموعد المحدد. (وال)

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