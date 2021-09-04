ليبيا نيوز

دعوة رئيس الوزراء الكندي لإجراء انتخابات مبكرة تأتي بنتائج عكسية عليه

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أوتاوة 04 سبتمبر 2021 (وال)- أظهرت استطلاعات للرأي “تقهقر” شعبية رئيس الوزراء الكندي  ” جاستن ترودو “؛   قُبيل انتخابات مبكرة دعا هو إلى إجرائها وجاءت نتائجها عكسية .

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي؛ تراجع فرص الليبراليين  بقيادة ” جاستن ترودو  ” (49 عامًا)، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، حيث جاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بنتائج عكسية .

وأوضح استطلاع أجراه معهد  “نانوس”؛  حصول المحافظين على  ” 35.7%  ” من الدعم العام، والليبراليين على “30.7% ”  وحزب الديمقراطيين الجدد ذي الاتجاهات اليسارية على  ” 18.3% ” .

وكان ”  ترودو ”  قد دعا الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في  ” 20 سبتمبر ”  قبل عامين من الموعد المحدد. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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