بيل يوجه رسالة خفية لـ زيدان: صرت أكثر سعادة وراحة في ريال مدريد

جاريث بيل – كارلو أنشيلوتي – ريال مدريد

عبّر جاريث بيل لاعب ريال مدريد وقائد منتخب ويلز عن ارتياحه في فريقه بعد نهاية إعارته إلى توتنام هوتسبير.

وصرّح بيل من معسكر بلاده ويلز خلال التوقف الدولي: “هذا الموسم هناك بيئة أفضل لي في ريال مدريد”.

وأضاف: “أي لاعب عندما يشعر بالراحة النفسية في مكان، فإنه سيظهر بشكل أفضل بدنيا وسيؤدي جيدا”.

وتابع: “الآن أشارك وأشعر بسعادة أكثر وراحة أكثر بالأسلوب الذي يلعب به ريال مدريد”.

وأشاد بمدربه الحالي كارلو أنشيلوتي: “علاقتي بـ كارلو كانت دائما رائعة”.

واستدرك: “لكن الوضع دائما أنه يجب عليك أن تؤدي جيدا حتى تشارك، لقد حظيت بفترة إعداد وبداية موسم مميزة”.

وعن التقارير التي أشارت إلى إمكانية اعتزاله: “الأهم بالنسبة لي كان عدم التعليق على أي شيء والتركيز على عملي، لم أخطط أبدا لإنهاء مسيرتي. أردت فقط التركيز على منافسات اليورو ولم أشعر بالحاجة للحديث، ولا أزال أشعر بحاجة لذلك”.

وأتم: “أي شيء كنت سأقوله بشأن استمراري أو رحيلي أو اعتزالي كان سيسبب جلبة كبيرة ويشتت تركيزنا”.

بيل (32 عاما) واجه وضعا صعبا خلال السنوات الأخيرة في ريال مدريد، إذ لم تكن علاقته جيدة بالمدرب السابق زين الدين زيدان.

واضطر بيل إلى اللعب معارا إلى فريقه السابق توتنام طوال الموسم الماضي، لكنه وجد طريقه مجددا إلى تشكيل ريال مدريد مع تولي أنشيلوتي المهمة.

وشارك بيل أساسيا في مباريات ريال مدريد الثلاثة هذا الموسم وسجل هدفا.

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة بيل في اعتزال كرة القدم مع نهاية عقده مع ريال مدريد بالموسم المقبل، وهو ما نفاه اللاعب حتى اللحظة.

وتحل ويلز ضيفة على بلاروسيا غدا الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، خلف بلجيكا (10 نقاط) والتشيك (7 نقاط)، لكن كلا المنتخبين خاضا 4 مباريات.