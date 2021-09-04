وزير خارجية مالطا يُتابع التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا

فاليتا 04 سبتمبر 2021 (وال)- أفادت وزارة الخارجية المالطية اليوم السبت، أن وزير خارجية مالطا ايفاريست بارتولو؛ بحث مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، سُبل الإيفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة ليبيا في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، وآخر التطورات فيها.

وذكرت وزارة الخارجية المالطية في منصة بشبكة المعلومات الدولية؛ أن مباحثات الوزير المالطي جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا التي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية الاتحاد. (وال)

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