أنباء سيئة لـ لوكا زيدان.. رايو فايكانو يضم حارس كولومبيا

رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني عن تعاقده مع الكولومبي إيفان أربوليدا في صفقة انتقال حر.

وينضم أربوليدا إلى رايو بعد نهاية عقده مع بانفيلد الأرجنتيني الذي لعب في صفوفه لسبع سنوات.

أربوليدا (25 عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب كولومبيا، وتواجد في القائمة الأولية لكأس العالم 2018 دون أن ينضم للقائمة النهائية.

OFICIAL | Iván Arboleda nuevo jugador del Rayo Vallecano. ¡Bienvenido, Arboleda! ⚡️ pic.twitter.com/xNkMBy28pn — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021

وينضم أربوليدا الذي عاد للملاعب الإسبانية بدوره في صفقة مجانية بعد رحيله عن جالاتاسراي.

وسيشعل أربوليدا المنافسة على مركز حراسة المرمى في رايو، إذ يشغله المقدوني ستولي ديميتريفسكي، والفرنسي لوكا زيدان.

واعتمد أندوني إيراولا المدير الفني لـ رايو على لوكا كحارس أساسي في أول مباراة بالدوري الإسباني أمام إشبيلية، لكنه طُرد بعد 16 دقيقة فقط بعد تدخُل في حق المغربي أسامة إدريسي.

ليعوضه ديميتريفسكي ويلعب مباراتي الجولتين الثانية والثالثة ويقدّم مستويات قد تجعل من عودة لوكا للمركز الأساسي مهمة صعبة، بل أكثر صعوبة مع استقدام أربوليدا.

وخاض ديميريفسكي 28 مباراة مع رايو الموسم الماضي، لكن لوكا من خاض أغلب مباريات نهاية الموسم وقدّم أداءً مميزا وقتها وساهم في صعود الفريق المدريدي للدوري الممتاز.

ويحتل رايو المركز العاشر في الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط من خسارتين وفوز عريض حققه في الجولة الماضية على غرناطة برباعية دون رد.