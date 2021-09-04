بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تدعو الحكومة إلى مساءلة المتسببين في اشتباكات طرابلس

طرابلس 04 سبتمبر 2021 (وال)- دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم السبت، الحكومة إلى الجدية في مساءلة المتسببين في الاشتباكات المسلحة التي جرت فجر الجمعة بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس في جلستها المقررة اليوم.

وعبّرت البعثة – في بيان لها – عن قلقها البالغ إزاء هذه الاشتباكات، مناشدة كافة الأطراف المعنية الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم.

وجددت البعثة التزامها بدعم انتخابات ديسمبر المقبل، مؤكدة بأن الانتخابات تمثّل السبيل إلى الاستقرار المستدام في البلاد، على حد وصف البيان. (وال)

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