ليبيا نيوز

البحرين: جرعة ثالثة لمتلقّي لقاح سبوتنيك

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات البحرينية عن موافقتها بالبدء بإعطاء جرعة إضافية من لقاح “سبوتنيك-في”، المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن اللقاح سيتم إعطاؤه لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح مدة ستة أشهر.

وقد سجّل انتشار الجائحة في البحرين تراجعاً بمعدل 3% أقل من الذروة، 95 إصابة يومياً بحسب وكالة رويترز. فيما تمكنت الأطقم الطبية البحرينية من إعطاء مليونين ونصف المليون جرعة من لقاحات كوفيد، لتُغطي حتى تاريخه أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

وسبق أن وافقت البحرين أيضاً على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر – بيونتيك، لتسير على خطى جارتها الإمارات في نفس الخطوة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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