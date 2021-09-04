اليمن: تراجع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

تراجعت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن، اليوم السبت، بحسب اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا.

وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل ست حالات وفاة في البلاد، بالإضافة إلى 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الأرقام من اللجنة التابعة من الحكومة المعترف بها دولياً، في حين تستمر جماعة الحوثي بالتكتم على أعداد الإصابات والوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في اليمن في أبريل 2020.

ويُعاني النظام الصحي في اليمن منذ سنوات بسبب ظروف الحرب الدائرة في البلاد، منذ أكثر من ست سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا