نيوزيلاندا: العمل على إقرار قانون مكافحة الإرهاب مع نهاية سبتمبر

قالت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن اليوم السبت، إن بلادها ستقوم بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، واستكمال العمل في البرلمان لإقرار قانون مكافحة الإرهاب مع نهاية الشهر الحالي.

وتأتي تصريحات أرديرن بعد قيام شاب سريلانكي بطعن عدد من الناس في سوق عام، يوم الجمعة.

وأكدت أرديرن أن تصرفات الشاب تدل على تأثره بالدولة الإسلامية، وأنه كان يخضع لمراقبة الشرطة منذ مدة.

وعلى هامش الهجوم، قالت سلسلة محلات كاونت داون النيوزيلندية للسوبر ماركت اليوم السبت، إنها سحبت السكاكين والمقصات من رفوف محلاتها بعد يوم من هذا الهجوم. لتتبعها سلاسل متاجر أخرى وتقوم بنفس الأمر.

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