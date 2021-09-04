الرئيس الإيراني: مستعدون للتفاوض دون ضغوط من الغرب

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الدول الغربية من أجل إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف رئيسي أن إيران تسعى دائماً للمحادثات التي من شأنها أن ترفع العقوبات الغربية عنها، لكن ذلك يجب أن يتم بشكل غير مشروط وبعيداً عن الضغوط الغربية.

يُذكر أن الاتفاق النووي الإيراني قد تم تعليق العمل به، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق “من جانب واحد”.

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