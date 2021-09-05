تصفيات المونديال – انقلاب الموازين بقفز النرويج وروسيا إلى صدارة مجموعتيهما

النرويج

فاز منتخب النرويج على مضيفه اللاتفي بهدفين دون رد في ملعب داوجافا بمدينة ريجا، ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وسجلت النرويج هدفيها عن طريق إرلينج هالاند، ومحمد اليونسي.

لترفع النرويج رصيدها إلى 10 نقاط وتقفز مؤقتا إلى صدارة المجموعة من 5 مباريات، متفوقة على تركيا (8 نقاط من 4 مباريات)، وهولندا، ومونتينجرو (7 نقاط من 4 مباريات لكل منهما).

بينما تجمّد رصيد لاتفيا عند 4 نقاط من 5 مباريات وفقدت فرصة مزاحمة الصدارة.

النرويج حصلت على ركلة جزاء في الشوط الأول بعد عرقلة تعرض لها كريستيان ثورستفيدت.

لينبري هالاند ويسجل الركلة بنجاح في الدقيقة 15 مفتتحا التسجيل للنرويج.

مهاجم بوروسيا دورتموند رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 9 في 14 مباراة مع النرويج.

قبل أن يضيف اليونسي لاعب ساوثامبتون هدفا ثانيا للنرويج في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة مشاركة مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أساسيا ومغادرته في الدقيقة 88 وتعويضه بـ ينس بيتر هاوجي.

وتُستكمَل مباريات المجموعة اليوم السبت بمباراة جبل طارق وتركيا، وهولندا ضد مونتينجرو.

وفي المجموعة الثامنة، قفزت روسيا بدورها إلى الصدارة بفوزها على مضيفتها قبرص بهدفين دون رد في ملعب جي إس بي بمدينة نيقوصيا.

روسيا تقدّمت في الدقيقة السادسة بواسطة أليكساندر يروخين، قبل أن يضيف رفعت جيماليتيدنوف هدفا ثانيا في الدقيقة 55.

لترفع روسيا رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا من 5 مباريات، في انتظار بقية النتائج.

فيما تجمّد رصيد قبرص عند 4 نقاط وفوّتت فرصة مزاحمة منتخبات المقدمة.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ فاليري كاربين كمدير فني لـ روسيا، بعد أن تعادل أمام كرواتيا في مباراته الأولى قبل أيام.

وفي نفس المجموعة، ازداد صراع التأهل تعقيدًا بفوز سلوفينيا على ضيفتها مالطا بهدف وحيد.

وسجل ساندي لوفريتش هدف سلوفينيا الثمين من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

لترفع سلوفينيا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، ويتجمّد رصيد مالطا عند 4 نقاط في المركز الخامس.

ويتحدد شكل المجموعة أكثر بعد مباراة سلوفاكيا وكرواتيا المهمة مساء اليوم السبت.

وتحتل كرواتيا حاليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما تتواجد سلوفاكيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وأي نتيجة كفيلة بقلب موازين المجموعة.