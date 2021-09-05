صدور كتاب “مقالات في علم الاجتماع الاقتصادي” عن مركز العربي للأبحاث

بيروت 05 سبتمبر 2021 (وال) -صدر حديثا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “مقالات في علم الاجتماع الاقتصادي”، من تأليف: ماكس فيبر، وتحرير ريتشارد سويدبرغ، وترجمة ابتسام خضرا، وجاء في ( 534 ) صفحة.

وورد في تقديمه: تحتوي كتابات ماكس فيبر على إحدى أكثر المحاولات تطورا وجاذبية لإنتاج علم اجتماع اقتصادي، وقد اختار عالم الاجتماع الاقتصادي وتلميذه، ريتشارد سويدبرغ، الأهم من كتاباته الكثيرة، وجعلها متاحة أول مرة في كتاب واحد، فانتظمت مختارات كتابه حول الموضوعات التالية: الرأسمالية الحديثة وعلاقاتها بالسياسة، القانون، الثقافة، والدين، مع قسم مخصص للأوجه النظرية لعلم الاجتماع الاقتصادي.

ومع أن أعمال فيبر كتبت قبل نحو قرن من اليوم، فإنها تحمل خاصية الأصالة الكلاسيكية، وسيجد القارئ فيها أفكارا اقتصادية عدة لا تزال تنطبق على عالمنا الراهن، منها مناقشة فيبر ما نسميه اليوم “رأس المال الاجتماعي”، وتحليله المؤسسات المطلوبة لتأمين حسن سير الاقتصاد الرأسمالي، ومحاولته الأكثر عمومية لإدخال البنية الاجتماعية في التحليل الاقتصادي.

يبين هذا الكتاب أن ما حفز فيبر على بحثه في علم الاجتماع الاقتصادي هو الإنجاز الذي يتشارك فيه اليوم اقتصاديون وعلماء اجتماع كثر: يجب أن يتضمن تحليل الظاهرة الاقتصادية فهمًا للبعد الاجتماعي، وبفضل المنهجية التي اتبعها سويدبرغ، محرر هذا الكتاب، يكتشف قارئ هذه المختارات الأهمية والصلة الدائمة لمساهمة فيبر في علم الاجتماع الاقتصادي.

ماكس فيبر (1864- 1920): عالم اجتماع واقتصاد، وسياسي ألماني، وهو من مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، تعمق في فهم البيروقراطية، وأرسى قواعد السوسيولوجيا الفهمية، اشتهر بأطروحته عن الأخلاق البروتستانتية التي تربط البروتستانتية بالرأسمالية، من مؤلفاته: “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”؛ “الأخلاقيَّات الاقتصادية لديانات العالم”؛ “مفاهيم أساسية في علم الاجتماع”؛ “العلم والسياسة بوصفهما حرفة”.

ريتشارد سويدبرغ، هو أستاذ علم الاجتماع في جامعة استوكهولم – السويد، ألّف كتبا عدة في الاختصاص، منها: “علم الاقتصاد وعلم الاجتماع”؛ “سيرة حياة جوزف شومبيتر”؛ “ماكس فيبر وفكرة علم الاجتماع الاقتصادي”؛ “الموجز في علم الاجتماع الاقتصادي” (بالتعاون مع نيل سملسر).

ابتسام خضرا: مترجمة مغربية من أصل فلسطيني، ولدت وتعلمت في سورية، وحصلت على إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق في عام 1983، حازت الدكتوراة في الترجمة من الجامعة الأميركية في القاهرة، في عام 1990، ترجمت كتبا ومنشورات وتقارير عدة لدور نشر عربية ودولية، منها كتاب “وقت العمل” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عام 2017.(وال بيروت) ح م/ س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال