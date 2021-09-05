القضاء الجزائري يودع نبيل القروي وشقيقه السجن المؤقت

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي في ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، قرارا بإيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي عضو البرلمان التونسي، الحبس المؤقت.

وأشارت مصادر إعلام تونسيّة وجزائرية في ذات السياق ، إلى وضع أربعة أشخاص جزائريين رهن السجن المؤقت، بعد توجيه تهمٍ لهم بالتواطؤ في تهريب أشخاص.

وكان الأمن الجزائري ألقى القبض على الشقيقين القروي نهاية أغسطس الماضي في مدينة تبسة الحدودية، لدخولهما البلادَ بطريقة غير شرعية، كما أصدرت السلطات الأمنية التونسية من جهتها، مذكرة إحضار بحقّ الشقيقين.

تونس.

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