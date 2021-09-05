“دون ضغوط”.. طهران مستعدة لاستئناف محادثات الاتفاق النووي

أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات مع القوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ورفع العقوبات الأمريكية، إذا ما جرت من دون ضغوط.

وأشار رئيسي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إلى وضع المحادثات على جدول أعمال حكومته، مُحذّرًا من وجود مساعٍ أميركية وغربية لإجرائها تحت الضغط.

وتتزامن تصريحات رئيسي مع دعوة وجهتها فرنسا وألمانيا إلى طهران، للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد توقف المحادثات عقب الانتخابات الإيرانية في يونيو، وسط مخاوف من توسيع إيران لأنشطتها النووية، مع ورود أنباء عبر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُشير إلى إنتاج إيران لأول مرة معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 بالمئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا