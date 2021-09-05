ليبيا نيوز

كندا.. استطلاعات رأي تُظهر تراجع شعبية “ترودو” أمام المحافظين

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت الدعوة إلى انتخابات مُبكرة في كندا، نتائج عكسية لرئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، إذا أظهرت استطلاعات للرأي تقهقره أمام منافسيه من المحافظين.

وبيّنت الاستطلاعات، حصول حزب ترودو على ثلاثين في المئة من الأصوات مقابل خمسة وثلاثين للمحافظين، في وقت كان يأمل فيه ترودو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، أن تؤدي طريقة تصديه لأزمة فيروس كورونا، إلى الفوز، في الانتخابات التي دعا إلى إجرائها في العشرين من سبتمبر الحالي.

يُذكر أن الدعوة جاءت قبل عامين من موعدها المحدد، بهدف استعادة الأغلبية في البرلمان، فيما أسهمت التحذيرات التي أطلقها خبراء الصحة من موجة ثالثة لكوفيد 19 هذا الشهر، في تراجع شعبية ترودو.

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قناة 218 الليبية

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