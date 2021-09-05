صلاح ضد أوباميانج: تفوق واضح للنجم المصري قبل مواجهة الجابون

صلاح – أوباميانج

للمرة الأولى على الصعيد الدولي، يلعب النجم المصري محمد صلاح ضد المهاجم الجابوني بيير ايميريك أوباميانج، وذلك خلال مواجهة البلدين في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

مواجهة هي الأولى على مستوى المنتخبات، ولكنها الثامنة بوجه عام، بعد 7 مواجهات جمعتهما في إنجلترا، منذ انتقال أوباميانج إلى آرسنال في يناير 2018، بعد أشهر قليلة من وصول صلاح إلى ليفربول.

انتصر صلاح في 4 من هذه المواجهات، وانتصر أوباميانج في واحدة فقط، وتعادلا مرتين بينهما واحدة حسمت بركلات الترجيح لصالح الجانرز.

المواجهة الأولى تعود إلى الثالث من نوفمبر 2018 في البريميرليج، وانتهت بالتعادل 1-1 بمشاركة صلاح وأوباميانج في التشكيل الأساسي.

سريعا تكررت المواجهة في التاسع والعشرين من ديسمبر 2018، وهذه المرة وقع انتصار ساحق لصالح ليفربول بنتيجة 5-1، حيث صنع صلاح الهدف الثالث وسجل الرابع من ركلة جزاء.

وإلى الموسم التالي، في الرابع والعشرين من أغسطس 2019 انتصر ليفربول بنتيجة 3-1، حيث سجل صلاح الهدفين الثاني والثالث.

في إياب ذلك الموسم تحديدا في الخامس عشر من يوليو 2020، حقق أوباميانج فوزه الوحيد أمام صلاح بنتيجة 2-1، ولكن الجابوني لم يبدأ المباراة، حيث أتى في الدقيقة 58 على حساب ريس نيلسون، وظلت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

التعادل الثاني أتى في مباراة الدرع الخيرية يوم 29 أغسطس 2020 بنتيجة 1-1، وهنا سجل أوباميانج هدفه الأول في هذه المواجهات، كما سجل الركلة الحاسمة ليفوز آرسنال بركلات الترجيح 6-5.

سرعان ما ثأر ليفربول في البريميرليج بعد قرابة شهر، في مباراة 28 سبتمبر التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الريدز.

سابع المواجهات وآخرها حتى الآن أتت في الثالث من ابريل الماضي، حين فاز ليفربول بثلاثية نظيفة وسجل صلاح الهدف الثاني.

إجمالا يملك صلاح 4 انتصارات و4 أهداف وتمريرة حاسمة، فيما سجل أوباميانج أمامه هدفا وحيدا حتى الآن، فكيف سيكون وضع هذه المواجهة حين يحل منتخب مصر ضيفا على الجابون في التاسعة من مساء اليوم؟