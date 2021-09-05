خطة عربية رباعية لإمداد لبنان بالوقود

ناقش وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رفقة وفد لبناني، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، لاستئناف الضخ في خط الغاز العربي الذي يصل الآبار المصرية بسورية ولبنان عبر الأردن.

وسيتناول هذا اللقاء عقد اتفاقية لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان، مرورًا بسوريا، وذلك بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة لبحث إمكانية سبل توليد الكهرباء عبر محطات توليد سورية، نظراً لافتقار لبنان حالياً إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي، حسب ما تداولته وسائل إعلام مختلفة، في ذات الوقت الذي تعمل فيه الأطراف على دارسة خطط لإرسال الغاز المصري إلى الأردن ليقوم بتوليد الكهرباء، وإرسالها إلى لبنان عبر سورية، بواسطة خط الربط الكهربائي بين الدول الثلاث.

وإلى جانب نقص الغاز وانقطاع الكهرباء، يعاني لبنان من نقص حادّ في الوقود، إذ قرر المركزي اللبناني في وقت سابق فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل لواردات الوقود بـ 225 مليون دولار، حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وأشارت مصادر صحفية عن عزم وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تسعير لتر البنزين بسعر الصرف المُقدّر بثمانية آلاف ليرة للدولار، ابتداء من السبت بعد رفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان، بنحو 66%، في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلاد بالشلل.

ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية متفاقمة، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 90%، بالإضافة إلى أزمة الوقود وتوليد التيار الكهربائي وإمدادات مياه الشرب.

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