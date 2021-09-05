محادثات بين “آسيان” والمجلس العسكري لوقف العنف في ميانمار

أكد المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” إلى ميانمار، إريوان يوسف، أن المفاوضات مستمرة مع الجيش، لتحديد شروط زيارته لهذا البلد، ولقاء الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي.

واختارت الرابطة، يوسف وهو وزير الشؤون الخارجية في بروناي الشهر الماضي، لإنهاء العنف في ميانمار، وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم بعد الإطاحة بسو تشي في فبراير.

وشدد يوسف في تصريحات له، على ضرورة الحصول على تطمينات من المجلس العسكري بإمكانية السماح له بمقابلة زعماء المعارضة، أثناء الزيارة التي أمل أن تتم قبل أواخر أكتوبر وهو موعد الاجتماع المقرر لزعماء آسيان، لبحث المساعي لإنهاء العنف وبدء محادثات سلام بين جميع الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا