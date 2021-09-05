المنقوش تستعرض مع كوبيش مخرجات اجتماع دول الجوار ومبادرة استقرار ليبيا

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال)- ناقشت وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” اليوم الأحد، مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا “يان كوبيش”، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وصولا للاستحقاق الانتخابي القادم.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية “محمد خليل عيسى”، حيث استعرضت الوزيرة خلال اللقاء، مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرًا.

حيث أبدى المبعوث الأممي يان كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع، ودعمه لما ورد في بيانه الختامي.

وقالت وزارة الخارجية – عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” – إن اللقاء ناقش النتائج المشجعة، التي حققتها اجتماعات 5 + 5 في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين، مضيفة أن الجانبين عبرا عن تفاؤلهما بما توصلت إليه هذه اللجنة، وأعربا عن أملهما، في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة استقرار ليبيا، وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي أوائل الشهر القادم، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين (1) و (2)، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم المقرر في نهاية ديسمبر. (وال)

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