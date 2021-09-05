جنود نظاميون ينفذون انقلابا عسكريا في غينيا

أفادت وسائل إعلام محلية في غينيا بقيام جنود نظاميين باعتقال الرئيس ألفا كوندي والإعلان عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور في ما يبدو أنه انقلاب عسكري

وظهر جندي اتشح بعلم غينيا وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين، وهو يلقي بيانا مقتضبا عبر التلفزيون الرسمي، أعلن خلاله إيقاف العمل بالدستور، وحل الحكومة مؤكدا العزم على تشكيل حكومة انتقالية ستعلن تفاصيلها في وقت لاحق

وكانت أصوات إطلاق نار سمعت بكثافة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري صباح اليوم الأحد، وقالت مصادر عدة إن وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها الجندي الفرنسي السابق مامادي دومبويا، ربما تقف وراء الانقلاب العسكري

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