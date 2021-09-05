ليبيا نيوز

جنود نظاميون ينفذون انقلابا عسكريا في غينيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وسائل إعلام محلية في غينيا بقيام جنود نظاميين باعتقال الرئيس ألفا كوندي والإعلان عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور في ما يبدو أنه انقلاب عسكري

وظهر جندي اتشح بعلم غينيا وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين، وهو يلقي بيانا مقتضبا عبر التلفزيون الرسمي، أعلن خلاله إيقاف العمل بالدستور، وحل الحكومة مؤكدا العزم على تشكيل حكومة انتقالية ستعلن تفاصيلها في وقت لاحق

وكانت أصوات إطلاق نار سمعت بكثافة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري صباح اليوم الأحد، وقالت مصادر عدة إن وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها الجندي الفرنسي السابق مامادي دومبويا، ربما تقف وراء الانقلاب العسكري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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