بنغازي | ممثل لبرنامج الغذاء العالمي يزور المقر الرئيسي للهيئة الليبية للإغاثة

بنغازي 05 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى رئيس سلسلة التوريد ببرنامج الأغذية العالمي بليبيا السيد إياد نعمان اليوم الأحد، زيارة لمقر الرئيسي للإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.

حيث التقى السيد إياد نعمان كل من رئيس الهيئة السيد سعد موسى العبار، ومدير مشروع برنامج الأغذية العالمي ومدير فرع بنغازي بالهيئة المهندس عماد الفلاح.

وتم خلال اللقاء؛ المناقشة حول سيّر العمل بتوزيع المساعدات الغذائية ومواصفاتها، وإمكانية توفير مخزون للاستجابة للحالات الطارئة، تتضمن المستلزمات الإيوائية والغذائية ودراسة أمكانيه مساهمة الهيئة في برنامج التغذية المدرسية لطلاب المؤسسات التعليمية.

وتم الاتفاق على العمل مستقبلا علي برنامج القسيمة الشرائية التي تنفذ كتجربة حاليًا بمدينه الزاوية، وتتيح للنازحين شراء أكثر من “40” صنفًا من المواد الغذائية.

كما تجول السيد إياد نعمان في مخازن الهيئة الفرعية، واطلع على الإجراءات المتخذة بشأن تسجيل النازحين بمنظومة التابعة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والتي تخص النازحين على مستوى البلاد. (وال) هـــ ع/ ر ت

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