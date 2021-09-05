“المقاومة الأفغانية” توافق على التفاوض مع طالبان بشروط

أعلن أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية في وادي بنجشير شمالي العاصمة كابول اليوم الأحد أنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل تسوية لوقف القتال

وأضاف مسعود في بيان أذيع على حساب الجبهة على الفيسبوك أنه موافق من حيث المبدأ على حل المشكلات الحالية وإنهاء القتال على الفور ومواصلة التفاوض بشرط وقف طالبان أيضا لهجماتها وتحركاتها العسكرية في بنجشير وأنداراب في إشارة لمنطقة مجاورة تقع في إقليم بغلان

وكانت قوات طالبان قد أعلنت دخول عاصمة إقليم بنجشير بعد أن تمكنت من تأمين المناطق المحيطة في ظل مساع يبذلها ما يسمى “مجلس العلماء” المؤلف من رجال دين لفتح مجال للتفاوض بين الطرفين من أجل تسوية سلمية توقف القتال في بنجشير

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