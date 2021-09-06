المزارعون الهنود يستأنفون الاحتجاجات ضد إصلاحات “مودي” الزراعية

تظاهر أكثر من 250 ألف مزارع في مظفرناغار بولاية أوتار براديش شمال الهند، في تجدد للاحتجاجات ضد الإصلاحات الزراعية التي يتبناها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

يحتجّ المزارعون من البنجاب وهاريانا وأوتار براديش ، حيث تتركز معظم الزراعة في البلاد والعائد مرتفع ، منذ سبتمبر 2020 ، حيث تمسكوا بمطالبتهم بإلغاء ثلاثة قوانين زراعية تم إقرارها العام الماضي لفتح التجارة الزراعية أمام الشركات الخاصة.

في حين أن مظاهراتهم كانت أقل حدة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الموجة الثانية القاتلة من فيروس كورونا في الهند في مارس ومايو، وفي وقت لاحق موسم المحاصيل؛ يُنظر إلى مسيرة يوم أمس الأحد على أنها استئناف للاضطراب الجماعي، حيث تأتي الانتخابات المحلية في أوتور براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، على بعد ستة أشهر.

وقال أشوتوش ميشرا، رئيس لجنة تنسيق عموم الهند كيسان سانغارش، وهي هيئة جامعة لمنظمات المزارعين: “الاحتشاد جاء كمحاولة لتوسيع احتجاج المزارعين والانتقال إلى أجزاء مختلفة من ولاية أوتار براديش، التي ستجري الانتخابات فيها قريبًا.

وأضاف: “ولاية أوتار براديش ستذهب إلى صناديق الاقتراع ، ونحن نعلم أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تعمل فقط بدافع الخوف من الانتخابات ونريد أن نعلمهم درسًا”.

وأردف: “سينتشر المزارعون في جميع قرى الولاية ويطلبون من الناس التصويت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا إذا لم يتصرفوا ضد قوانين المزارع الثلاثة”.

تعتبر ولاية أوتار براديش ولاية مهمة للسياسة الهندية ، وإذا خسر حزب بهاراتيا جاناتا انتخاباته المحلية ، فقد لا ينجح في الانتخابات العامة المقبلة.

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