غينيا .. جنود يعلنون السيطرة على الحكم والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي

كوناكري 06 سبتمبر 2021 (وال) -ألقت القوات الخاصة الغينية أمس الأحد، القبض على الرئيس “ألفا كوندي” وحلت مؤسسات الدولة، في حين أكدت وزارة الدفاع أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على الحرس الجمهوري، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية .

وأعلن قائد القوات الخاصة بغينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا، في مقطع انتشر عبر منصات مواقع التواصل، تنحية الرئيس ألفا كوندي.

وظهر الرئيس الغيني ألفا كوندي، في مقطع مصور، محاطا بجنود يقولون إنهم استولوا على السلطة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الرئيس اقتيد إلى موقع لم يكشف النقاب عنه، وأن المتمردين اعتقلوا مسؤولين حكوميين كبارا.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة إن الرئيس كوندي لم يتعرض لأذى، مؤكدا أن سلامته مضمونة وأنه سمح له بالاتصال بأطبائه

وقال في تصريحٍ توجه فيه إلى المواطنين: “قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدود البرية والجوية، ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي”.

وفي وقت لاحق، أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، حتى إشعار آخر، وكذلك استبدال رجال الجيش بالمحافظين.

وأدان كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الإفريقي الانقلاب، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرئيس الغيني. (وال كوناكري) س خ.

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