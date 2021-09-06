سقوط 30 قتيلاً على الأقل جراء هجوم مسلح في الكونغو الديموقراطية

أعلنت مصادر محلية وفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 30 شخصًا على الأقل قد قتلوا في هجوم وقع في نهاية الأسبوع في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب.

وقال المصادر إن مسلحي القوات الديمقراطية المتحالفة يشتبه في أنهم نفذوا الهجوم في منطقة إيتوري.

ويعتبر تحالف القوات الديمقراطية لتحرير الكونغو من الجماعات المسلحة الأكثر دموية في شرق البلاد، وهي جماعة متهمة بارتكاب مذابح بحق المدنيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة آلاف شخص منذ عام 2013.

يذكر أنه منذ 6 مايو الماضي، تم وضع إيتوري وشمال كيفو تحت الحصار وهو إجراء استثنائي يفترض أن يضع حدا لأنشطة تحالف القوات الديمقراطية والعديد من الجماعات الأخرى التي ترهب السكان في المنطقتين.

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