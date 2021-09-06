تواصل جلسات مؤتمر منظمة “العمل العربية” في القاهرة

القاهرة 06 سبتمبر 2021 (وال) _ تواصلت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والأربعين، والذي تنظمه منظمة العمل العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس جلسة اليوم الإثنين، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية السيد “عمر كتي”

وتناولت جلسة تقريرا عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين ، كما يتضمن جدول الأعمال إثنان من البنود الفنية الأول يتناول ” أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي خاصة بعد أزمة “كورونا “،حيث أدت هذه الأزمة إلى تسريع إستخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان إستمرارية الأعمال .

ويناقش البند “متطلبات الإقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل” بعد أن غيرت أزمة كورونا الطارئة ترتيب الأولويات وأبرزت جوانب مهمة لتعزيز الإقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الإقتصاد الأخضر، كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد، وذلك للوصول إلى توصيات ترفع لصناعي القرار في الدول الأعضاء.

يذكر أن المؤتمر إفتتح أعماله، أمس الأحد في القاهرة ، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء، وأعضاء الوفود من المنظمات والاتحادات العمالية ، في 21 دولة عربية ، كما يحضره ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلون عن المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء. (وال _ القاهرة) ع م / ه ع

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