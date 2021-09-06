انتهت المعاناة.. وفاة مدافع سان جيرمان السابق بعد 39 عاما في الغيبوبة

جان بيير أدامز

توفي جان بيير أدامز لاعب باريس سان جيرمان السابق عن عمر 73 عاما، بعد أن قضى 39 عاما في غيبوبة دماغية.

وتعرض أدامز لفاجعة مأساوية عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي عام 1982، قبل أن يأتي الأسوأ خلال العملية الجراحية.

فبسبب خطأ من طبيب التخدير، انقطع الأكسجين عن مخ أدامز، ودخل في غيبوبة لم تنته إلا بوفاته صباح اليوم في مدينة نيم الفرنسية.

ووُلد أدامز في العاصمة السنغالية داكار، ولعب لعدة أندية فرنسية أبرزها نيم ونيس، وباريس سان جيرمان بين 1977 و1979.

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979. Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021

وكان أدامز لاعبا في نادي شالون الفرنسي وقتما تعرض للإصابة التي خضع على إثرها للجراحة المأساوية.

وخاض أدامز 22 مباراة دولية مع منتخب فرنسا بين 1972 و1979، واشتهر بشراكته الدفاعية مع ماريوس تريسور والتي أطلقت عليها الصحافة La garde noire أو الحرس الأسود.

وفي منتصف التسعينيات، حكمت المحكمة على الطبيب ومساعده بالسجن لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 815 دولار.

ورغم مرور سنوات عديدة، رفضت زوجته الوفية بيرناديت فكرة القتل الرحيم وواصلت الاعتناء به بشكل يومي.

وصرّحت بيرناديت العام الماضي لشبكة سي إن إن: “لا ننسى أبدا إحضار الهدايا لـ جان بيير، سواء كان ذلك عيد مولده، أو أعياد الميلاد، أو عيد الأب”.

وأضافت: “نشتري له الهدايا مثل الأقمصة، وأقوم بإلباسه في سريره، أغير له ملابسه يوميا”.

وتابعت: “كما أشتري أشياء لغرفته حتى تكون جميلة، وأحضر أنواعا جديدة من العطور، كان معتادا على استعمال عطر باكو رابان، لكن نوعه المفضل لم يعد يُنتَج، ولذا بدأت في شراء سوفاج من ديور”.

وتزوجت جان بيير من بيرناديت عام 1969، وأنجب منها طفلان يدعيان لاورن وفريدريك.

ونشر باريس سان جيرمان رسالة تعزية لمدافعه السابق عبر فيها عن أسفه لنبأ وفاة أدامز.