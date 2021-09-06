رئيس الوزراء الصومالي يُقيل رئيس المخابرات.. والرئيس يعترض

أقال رئيس الوزراء الصومالي، يوم الاثنين، رئيس المخابرات؛ في خطوة وصفها الرئيس بأنها غير دستورية.

واندلع الخلاف حول فهد ياسين ، مدير وكالة المخابرات الوطنية الصومالية، بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو بشأن وفاة غامضة ضابطة بالوكالة تدعى عكران التهليل فرح، قبل أكثر من شهريْن.

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبل أنه أوقف ياسين وعيّن مسؤولاً آخر لقيادة الوكالة مؤقتًا، بعد أن رفض ياسين طلبه يوم السبت بخصوص تسليم تقرير في غضون 48 ساعة بعد وفاة فرح.

وأصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانه الخاص الذي قال فيه إن تحرك رئيس الوزراء غير دستوري. وجاء في البيان: “يجب أن يستمر “ياسين” في تولي منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية الصومالية”.

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