“بلير”: التهديد المتطرف “يزداد سوءًا” في جميع أنحاء العالم

حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، يوم الاثنين، من أن “الإسلام الراديكالي” لا يزال يمثل “تهديدًا أمنيًا من الدرجة الأولى” للعالم، على الرغم من عقديْن من الزمن في مواجهة هذه القضية في جميع أنحاء العالم.

قبل حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ، وفي أعقاب استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان؛ جادل بلير بأن التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية “يزداد سوءًا”.

وكرر اعتقاده الراسخ بأنه لا يمكن هزيمته إلا من خلال “مزيج من القوة الصلبة والناعمة” وحث القوى العالمية، بما في ذلك الحلفاء غير الغربيين، على تبني نهج أكثر توحيدًا.

وقال “بلير” في معهد رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت ، وهو مركز أبحاث عسكري تابع لمعهد رويال يونايتد سيرفيسز: “الإسلاموية، سواء الأيديولوجية أو العنف، هي تهديد أمني من الدرجة الأولى”.

وأضاف: “يجب أن تتحد القوى الرئيسة لتطوير استراتيجية متفق عليها”، مشيرًا إلى مصلحة الصين وروسيا في مواجهتها جنبًا إلى جنب مع العديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

سلّط بلير الضوء على التطرف الذي تدفعه إيران الشيعية والجماعات السنية من جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام.

وقال إنها “السبب الرئيس لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه واليوم في أفريقيا”.

ووصف “بلير” دوافع واشنطن للانسحاب العسكري الأمريكي الكامل هذا العام من أفغانستان، المنصوص عليها في تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء “الحروب الأبدية”، بأنها “حمقاء”.

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