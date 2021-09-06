السودان يضبط شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا جوا

ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة، من 72 صندوقا، وصلت جوا من إثيوبيا، وفق ما ذكرته وكالة السودان الرسمية للأنباء، مشيرة إلى أن الشحنة خضعت للفحص من قبل اللجنة المكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

الوكالة، نقلت عن اللجنة قولها إن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو الماضي، ومن المرجح وجود نوايا باستخدامها في جرائم ضد الدولة السودانية، دون تحديد الجهة التي كانت ستتلقاها.

وأشارت إلى أن الصناديق تحوي إضافة للأسلحة على مناظير للرؤية الليلية، ووصلت على متن رحلة تجارية.

وفي السياق؛ ندد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية عامر الحسن، بالتعديات التي ترتكبها مليشيات مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي والموارد السودانية.

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