العراق.. مقتل 14 جنديا وجرح 6 خلال صد هجومين لداعش”

أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل 13 عسكريا وإصابة خمسة آخرين، وفقد سادس، في هجوم شنه مقاتلون من تنظيم “داعش”، على منطقة الرشاد التابعة لمحافظة كركوك.

القوات الأمنية؛ أعربت عن خشيتها على مصير الجندي الذي من المرجح أن يكون التنظيم قد اختطفه، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن كمية المقذوفات النارية المتبادلة خلال الهجوم كانت هائلة جدا، بصورة تفوق قدرة القوات الأمنية، التي دافعت بشراسة، مما تسبب بتكبدها خسائر جسيمة.

ونوه خبراء بأن هذا الهجوم يعد الأعنف والأكثر دموية منذ بداية العام الحالي في جنوب كركوك، التي توجد فيها خلايا نائمة للتنظيم، تقوم من وقت لآخر باستهداف القوات الأمنية.

وشن التنظيم هجوما آخر استهدف أحد ألوية الفرقة الخامسة، في محافظة نينوى، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الصف العراقيين، وجرح آخر.

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