زعيم الانقلاب في غينيا يمنع سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج

بعد يوم من الانقلاب الذي أثار إدانة دولية وتهديدات بفرض عقوبات؛ أدت عملية الاستحواذ على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات يوم الاثنين بسبب مخاوف من مزيد من تعطل الإمدادات.

وقال قائد وحدة بالجيش أطاحت بالرئيس ألفا كوندي، يوم الاثنين، إن مسؤولي الحكومة الغينية ممنوعون من مغادرة البلاد حتى إشعار آخر ، كما تم رفع حظر التجول المفروض في مناطق التعدين.

وأخبر العقيد مامادي دومبويا، ضابط سابق في الفيلق الفرنسي، تجمعًا لوزراء كوندي، بمن فيهم رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، أنه ينبغي عليهم أيضًا تسليم سياراتهم الرسمية. و

وقد استؤنفت حركة المرور بصورة خفيفة، وأعيد فتح بعض المحلات التجارية حول منطقة كالوم الإدارية الرئيسة في كوناكري التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال يوم الأحد، فيما اشتبكت القوات الخاصة مع الجنود الموالين لكوندي.

وقال متحدث عسكري في التلفزيون إنه أعيد فتح الحدود الجوية البرية.

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