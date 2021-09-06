واشنطن: الجدار الافتراضي بديلا لجدار ترامب على الحدود مع المكسيك

واشنطن 06 سبتمبر 2021 (وال)- استبدلت السلطات الأمريكية الجدار الحدودي الذي كان من المخطط أن يمتد على طول حدودها مع المكسيك، بجدار حدودي غير مرئي، وهو عبارة عن كاميرات متطورة تم اختبارها على أساس نظريات العالم الافتراضي لمساعدتهم على مراقبة الحدود.

وذكرت مصادر إعلامية أن الكاميرات عالية التقنية؛ تعمل كأبراج مراقبة ذاتية التغذية، تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحركة على طول نصف قطر يبلغ 3 كيلو متر، وإرسال المعلومات فورًا إلى الدوريات التي تقوم بدوريات في المنطقة.

ويتم الآن تثبيت الكاميرات في نقاط مختلفة على طول ما يقرب من 3000 كيلو متر من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. (وال)

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