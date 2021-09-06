سفر لـ 6 آلاف ميل وأرضية سيئة.. بيل يهاجم يويفا عقب أحداث بيلاروسيا

جاريث بيل – ويلز × بيلاروسيا

وجه جاريث بيل جناح ريال مدريد ونجم منتخب ويلز انتقادا حادا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب اضطرار منتخب بلاده للسفر مسافة 6 آلاف ميل ذهابا وإيابا لخوض المباراة ضد بيلاروسيا، قبل 3 أيام من مواجهة إستونيا في الديار.

ونجح منتخب ويلز في الفوز على بيلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بفضل هاتريك بيل الذي اختتمه في الدقيقة 93، ولكن أقيمت المباراة في مدينة كازان الروسية بسبب العقوبات ضد الحكومة البيلاروسية التي منعت إقامة المباراة هناك.

وأبدى روب بيدج مدرب المنتخب الويلزي غضبه من اختيار ملعب المباراة الجديد، وهو ما سار عليه بيل في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية.

وقال بيل: “لم يكن الخيار المثالي من يويفا بوضعنا هناك. كان علينا السفر إلى روسيا والآن علينا السفر لـ5 أو 6 ساعات إلى بلادنا مرة أخرى”.

وأضاف “لم يسر أي شيء في صالحنا، ولكننا استخدمنا هذه الظروف كعوامل تحفيز إضافية ولحسن الحظ نجحنا في العودة بالفوز”.

وانتقد بيدج أيضا ما فعله مسؤولو بيلاروسيا حين رفضوا رش أرضية الملعب بالمياه، وهو ما يحق لهم كونهم بمثابة البلد المضيف رغم إقامة المباراة خارج بلادهم.

ظهرت مساوئ هذا الفعل على حالة أرضية الملعب، تحديدا في لقطة سقط خلالها بيل بصورة غريبة للغاية أثناء محاولته للعب كرة عرضية في بداية الشوط الثاني.

ولحسن الحظ لم يتضرر الويلزي من هذا السقوط، حيث أوضح “على الأقل كان بإمكانهم رش الأرض، لقد رفضوا ذلك لأنهم اعتبروه في صالحهم”.

وقبل الهدف الحاسم في الوقت القاتل من بيل، سجل الجناح هدفين من ركلتي جزاء، ليطرد ذكريات ركلة الجزاء التي أهدرها أمام تركيا في مجموعات يورو 2020.

وعن ذلك اختتم اللاعب “حين تهدر ركلات الجزاء تظل عالقة في ذهنك ولكن الأمر كله يتعلق بكيفية العودة من هذا الموقف، ولحسن الحظ سجلت اثنتين”.

يذكر أن منتخب ويلز يحتل المركز الثالث في مجموعته بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن التشيك صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط من 4 مباريات، ويحتاج للفوز على ضيفه إستونيا كي يتساوى بعدد المباريات وينفرد بالمركز الثاني بفارق النقاط.