عالم وبائيات بلجيكي: سيبقى كورونا جزءًا من حياتنا للعام القادم وعلى الجميع تعلم كيفية التعايش معه

بروكسل 06 سبتمبر 2021 (وال)- أكد عالم الوبائيات البلجيكي ” ماريوس جيلبرت “، أن وباء كوفيد – 19 سيبقى لفترة غير قصيرة، جزءًا من حياة الناس وأن على الجميع تعلم كيفية التعايش معه.

وكان ” جيلبرت ” وهو نائب رئيس جامعة بروكسل الحرة، يدلي بتصريحات لإذاعة محلية ناطقة بالفرنسية، أكد فيها أن العالم يدخل في مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الوباء، وبشكل خاص مع وجود طيف واسع من اللقاحات المتوفرة، فـ”لا نستبعد حدوث موجات جديدة ولكنها ستكون أقل عنفاً من سابقاتها” .

وردًا على سؤال حول إمكانية فرض التلقيح الإلزامي أو الشهادات الصحية الخضراء في كل مكان في البلاد، عبر عالم والوبائيات عن تشككه بنجاعة مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنها لن تؤدي الغرض المطلوب.

وانتقد ” جيلبرت ” السلطات الفيدرالية البلجيكية التي فضلت اتخاذ إجراءات قصيرة المدى، وركزت على عمليات اتخاذ القرار، وليس على التوعية وشرح كيفية تنفيذ القرارات.

كما عبر عن أسفه لعدم تمكن الخبراء والعلماء والمتخصصين بالشأن الصحي، من إجراء نقاشات علمية هادئة وممنهجة، موضحًا أن انتقال النقاش وربما الصدام بين المجتمع العلمي والعالم السياسي إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أدى إلى تشتت وتشكك المواطنين وفقدانهم للثقة بالطرفين معًا . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال