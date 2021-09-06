ليبيا نيوز

( 220.6 ) مليون شخص مُصاب بفيروس كورونا حول العالم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 06 سبتمبر 2021 (وال)- تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم عتبة ( 220.6 ) مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ( 220 ) مليونًا و ( 650 ) ألفًا و ( 663 ) حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى ( 4 ) ملايين و ( 567 ) ألفًا و (131 ) حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا. (وال)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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