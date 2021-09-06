مجموعة السبع تدعو تونس للعودة للنظام الدستوري

دعت مجموعة السبع تونس إلى العودة للنظام الدستوري، وسرعة تعيين رئيس جديد للحكومة على خلفية التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

جاء ذلك في بيان رسمي لسفراء الدول السبع الكبرى نشرته السفارة البريطانية في تونس، على موقعها الرسمي، والذي شدد على ضرورة العودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.

يُذكر أن الرئيس التونسي أعلن في يوليو الماضي تعطيل البرلمان وحيازة السلطات الرئيسية في البلاد، واعداً بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة بشكل منفرد.

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