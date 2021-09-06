الفلبين.. شركة طيران تتقدم بطلب إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الفلبينية، أنها تقدّمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، بسبب الخسائر الفادحة التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأكدت الشركة الفلبينية “بال” أنها تسعى لإعادة هيكلة مالية للتعافي من هذه الخسائر، كما أنها تسعى لعقد سلسلة من الاتفاقيات مع مُقرضي الشركة والمؤجرين؛ وذلك لخفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات، مُطمئنة عملاءها بعدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية، كما أنها تأمل بالاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي قطاع الطيران من تداعيات كورونا.

وأضافت الشركة أن خطتها تتضمن خفض عدد أسطولها من الطائرات بنسبة 25 في المائة، كما أنها ستقوم بإعادة ما لا يقل عن عشرين طائرة.

هذا ويواجه قطاع الطيران العالمي العديد من الخسائر الاقتصادية التي أثقلت كاهله، وتسببت له بخسائر كبيرة نتيجة تعطل حركة السياحة العالمية بسبب ظهور العديد من سلالات الفيروس، من جهتها ذكرت بلومبرغ أنها تتوقع عودة الناتج الاقتصادي إلى مستويات عام ألفين وتسعة عشر، مع حلول الربع الثالث من العام المقبل.

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