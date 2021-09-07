الشؤون الأفريقية بالخارجية تجتمع برؤساء البعثات الليبية في القارة الأفريقية 

طرابلس 07 سبتمبر 2021 (وال) _ عقد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مع السادة رؤساء البعثات الليبية في القارة الأفريقية عبر تقنية الفيديو.

وبين مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة السيد “فاتح بشينة”أن السفارات الليبية في القارة الأفريقية بصفة خاصة والساحات الأخرى بصفة عامة، تعتبر الإداة الرئيسية في إنجاح السياسة الخارجية للدولة الليبية من خلال توحيد وتظافر الجهود فيما بينها وهي حارس وصوت الدولة بالخارج.

وأشار إلى أن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع ، هو خلق بيئة مناسبة للعمل ، والتنسيق ، والتحاور الدائم مع رؤساء البعثات من أجل الحفاظ على مصالح الدولة الليبية ، وتعزيز حضورها ، وتواجدها الفعال في الدول محل الاعتماد .

وأعرب مدير إدارة الشؤون الأفريقية ، عن تطلعه أن يحقق هذا التواصل إطارا رحبا للتعاون البناء والحوار المثمر ، وأن يكون اللبنة الأساسية ، في دعم وتطوير أداء السفارات الليبية، وتذليل التحديات التي تحول دون قيامها بالمهام المكلفة بها .

كما عبر عن أمله في أن تكون المشاركة واسعة وفعالة لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الدول الافريقية، وتطلعه كذلك بأن يتم التوصل من خلال هذا الاجتماع إلى نتائج تتوائم مع تطلعات الوزارة، الرامية لإعادة هيبة وسيادة وفاعلية الدولة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي .

وشدد مدير الإدارة الأفريقية خلال الاجتماع على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة ، للقارة الأفريقية ، وأهمية أن تضطلع البعثات الليبية بدورها فيها .

وفي الختام، أعرب عن شكره وتقديره لمكتب تقنية المعلومات والتوثيق ، وقسم العلاقات بالوزارة ، لما بذلوه من جهد لتأمين هذا اللقاء ، وتذليل الصعوبات التقنية ، واللوجستية ، أمام كل السفارات لتأمين المشاركة الفعالة ، في هذا الاجتماع ، ولكل رؤساء البعثات الليبية في القارة الأفريقية التى شاركت وبفاعلية في إثرائه.(وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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