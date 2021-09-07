مجموعة السبع تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة في تونس

تقرير 218

الشعور بعدم الارتياح لدى مجموعة الدول السبع الكبرى، تجاه ما يحصل في تونس؛ بدأ بالخروج إلى العلن، إذ دعا سفراؤها في بيان مشترك نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للحكومة، والعودة للنظام الدستوري عبر السماح للبرلمان المجمد، بالعودة إلى ممارسة دوره.

البيان؛ شدد على أن تشكيل الحكومة التونسية من شأنه أن يسهم بصورة فعالة في معالجة الأزمات الراهنة التي تعيشها البلاد، وأن “يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة”، وأكد السفراء على أن القيم الديمقراطية ستظل محور علاقات دولهم المستمرة مع تونس.

وفيما لم يعلق الرئيس سعيد على بيان مجموعة السبع مباشرة؛ فإنه قال في تصريحات لاحقة إن “تونس دولة ذات سيادة… والسيادة فيها للشعب”.

تصريحات سعيد؛ جاءت خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، وتوعد خلاله بالكشف عن أسماء أشخاص اتهمهم بالتورط فيما وصفها بمحاولات “التسلل للمرافق العامة”.

وأكد أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل، وشدد الرئيس التونسي كذلك على أن “الأمن مرفق عام لا مجال فيه لتكتلات أو إدارة تخدم مصلحة جهة معينة أو حزب”. فالجميع يعامل على قدم المساواة.

ولفت إلى أن الدول لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل، بحسب تعبيره.

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