6 أسرى فلسطينيين ينجحون في الهروب من سجن شديد الحراسة تابع للاحتلال 

القدس 07 سبتمبر 2021 (وال) -هرب ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، تابع للاحتلال الصهيوني، أمس الاثنين، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وسارعت قوات أمن الاحتلال بالبحث في شمال فلسطين المحتلة، بعدما أبلغ مزارعون الشرطة عن رؤية شخصيات مثيرة للريبة في حقولهم في ساعات الصباح الباكر.

وبعد ساعات من الفرار، نقل مسؤولو السجن بعض النزلاء الآخرين- وهم فلسطينيون مدانون أو يشتبه بقيامهم بأنشطة مناهضة للاحتلال، ومنها هجمات دامية- إلى سجون أخرى خشية حفرهم أنفاقا مماثلة.

وقالت مصلحة السجون إن خمسة من الهاربين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، والسادس قائد سابق لجماعة مسلحة تنتمي لحركة فتح.

وكان أربعة من الهاربين الستة يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، لإدانتهم بتهم التخطيط لهجمات أودت بحياة المحتلين الصهيانة أو تنفيذها، أما الخامس فكان محتجزا بموجب أمر اعتقال خاص، والسادس كان ينتظر صدور حكم ضده.

وفي غزة، عمد أنصار الجهاد الإسلامي إلى توزيع الحلوى على قائدي السيارات والمارة احتفالا.

وقال خميس الهيثم المسؤول بالحركة في غزة “أبطالنا حققوا انتصارا في سجن جلبوع، هذا الانتصار هو كسر لهيمنة الاحتلال”.(وال القدس) س خ.

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