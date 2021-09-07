السلطات الجزائرية تعتقل 27 عضوا في منظمة “الماك”

بعد أن أعلنتها منظمة إرهابية؛ اعتقلت السلطات الجزائرية 27 شخصا يشتبه في انتمائهم لحركة تقرير مصير منطقة القبائل التي تعرف اختصارا باسم “الماك”.

الشرطة؛ أشارت، في بيان لها، إلى أن من جرى اعتقالهم في بلدتي خراطة وبني ورتيلان، حاولوا “زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين… بأمر من جهات في الخارج”.

وأضافت أنهم اتبعوا أساليب الاعتداء والسطو على متاجر المواطنين.

ونوه البيان بإصابة عدد من أفراد الأمن بجروح أثناء تدخلهم لحماية المواطنين والقبض على الأشخاص المتورطين، والذين وجدت بحوزتهم ألبسة عسكرية، وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة.

وتحمل الحكومة الجزائرية الحركة مسؤولية حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصا على الأقل، الشهر الماضي، وهو ما نفته الحركة تماما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا