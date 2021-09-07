“”الأغذية العالمي” يحذر من خطر المجاعة في تيجراي

تأكيدا لتحذيرات سبق وأطلقتها الأمم المتحدة، من تدهور الأوضاع في شمال إثيوبيا؛ نشر برنامج الأغذية العالمي مقاطع تظهر حجم الأزمة الإنسانية الحادة هناك، مشددا على أن منع وصول المساعدات يضع ملايين البشر على شفا المجاعة.

اللقطات؛ أظهرت قيام البرنامج بتوزيع مساعدات غذائية مخصصة للطوارئ، في منطقة أسجيدي شمال غربي تيجراي.

ولفت البرنامج إلى أن هذه المساعدات هي آخر المخزون المتبقي في المنطقة التي لم تدخلها أي أغذية أو إمدادات إنسانية منذ العشرين من أغسطس الماضي.

وسبق للأمم المتحدة أن طالبت جميع أطراف الحرب في تيجراي بالسماح بنقل المساعدات إلى المنطقة والتي يحتاج إليها 90% من سكانها، بينهم 400 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا