مجموعات المناخ تدعو لتأخير قمة “كوب 26″بسبب اللقاحات والتكاليف

أفادت شبكة العمل المناخي المكونة من أكثر من 1500 مجموعة، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي تأجيل قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب 26” في نوفمبر، حيث أصبح الحدث الشامل والآمن “مستحيلًا”، حيث يكافح مندوبون من الدول الفقيرة للحصول على اللقاحات ودفع تكاليف السفر المتزايدة.

أثار نشطاء المجتمع المدني من العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مخاوف بشأن الحصول على لقاحات كوفيد19، في الوقت المناسب وتكاليف الحجر الصحي الباهظة قبل محادثات المناخ الرئيسة “كوب 26″، المقرر عقدها من 31 أكتوبر إلى نوفمبر. 12 في اسكتلندا.

وقالت شبكة العمل المناخي الدولية، التي تضم أعضاء في أكثر من 130 دولة، إن التحديات اللوجستية ألقت بظلال من الشك على حضورهم ، وفشلت بريطانيا كدولة مضيفة حتى الآن في تقديم الدعم الكافي.

وقالت تسنيم إيسوب ، المدير التنفيذي لـ CAN: “إن ما يقلقنا هو أن تلك البلدان الأكثر تأثراً بأزمة المناخ والبلدان التي تعاني من نقص الدعم من الدول الغنية في توفير اللقاحات سيتم استبعادها من المحادثات”.

وأضافت في بيان: “كان هناك دائمًا خلل متأصل في توازن القوى داخل محادثات الأمم المتحدة بشأن المنا ، وقد تفاقم هذا الآن بسبب الأزمة الصحية”.

ودعت إيسوب، ومقر منظمتها في جنوب أفريقيا، إلى تأجيل المفاوضات حتى يمكن أن تكون هناك “مشاركة عادلة من جنوب الكرة الأرضية في ظل ظروف آمنة”.

وقالت منظمة CAN إن التمثيل الهادف لأولئك الذين يقفون على الخطوط الأمامية لتفاقم الأحوال الجوية وارتفاع منسوب البحار أمر أساسي لضمان نتيجة “موثوقة” في قمة “كوب 26”.

وعلى الرغم من الدعوة إلى التأجيل؛ قالت منظمة CAN إن العمل المناخي العاجل يجب أن يستمر ، وأصرت على أنها لا تطالب بمقاطعة المحادثات.

من جهته، قال ألوك شارما ، المسؤول البريطاني الذي سيترأس محادثات قمة “كوب 26″، يوم الثلاثاء إن لندن “تعمل بلا كلل” مع الشركاء ، بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومة الاسكتلندية، لضمان “قمة شاملة ، ويمكن الوصول إليها وآمنة” في غلاسكو.

وأضاف: لأول مرة؛ بريطانيا ستمول إقامة الحجوزات الفندقية المطلوبة للمندوبين القادمين من دول “القائمة الحمراء” المزعومة ، بالإضافة إلى عرض سابق لتطعيم أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم ضد كوفيد19.

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