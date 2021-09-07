الكوني يختتم زيارته الرسمية لجمهورية النيجر

نيامي 07 سبتمبر 2021 (وال)- اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية النيجر.

وجرى للكوني مراسم توديع بمطار ” ديوري هاماني ” الدولي، حيث كان في مقدمة مودعيه رئيس الوزراء “أهامودو محمودو”، ووزير مفوض الخارجية، “يوسف محمد مختار”، وزير التعليم “رابعو عصمان”.

وبحث الكوني خلال هذه الزيارة التي استمرت يومين، مع الرئيس ” محمد باعزوم ” وكبار المسؤولين في حكومته، عديد الملفات ذات الشأن المحلي والإقليمي، منها تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وقدّم رؤيته لمعالجتها؛ حيث أبدى الرئيس ” باعزوم ” استعداده للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال