ليبيا نيوز

الكوني يختتم زيارته الرسمية لجمهورية النيجر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيامي 07 سبتمبر 2021 (وال)- اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية النيجر.

وجرى للكوني مراسم توديع بمطار ” ديوري هاماني ” الدولي، حيث كان في مقدمة مودعيه رئيس الوزراء “أهامودو محمودو”، ووزير مفوض الخارجية، “يوسف محمد مختار”، وزير التعليم “رابعو عصمان”.

وبحث الكوني خلال هذه الزيارة التي استمرت يومين، مع الرئيس ” محمد باعزوم ” وكبار المسؤولين في حكومته، عديد الملفات ذات الشأن المحلي والإقليمي، منها تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وقدّم رؤيته لمعالجتها؛ حيث أبدى الرئيس ” باعزوم ” استعداده للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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