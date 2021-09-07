ساوثجيت يكشف رأيه بشأن إقامة المونديال كل عامين

كأس العالم – روسيا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن رأيه حول مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4.

ويناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحا لتقليص المدة الزمنية بين دورات كأس العالم، ليقام كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال ساوثجيت في تصريحات للصحفيين: “لقد التقيت بأرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لمناقشة الأمر”.

وأضاف “أشعر أن كأس العالم قد يفقد بعض البريق إذا تم تطبيق هذه الفكرة، لأن إقامة المونديال كل 4 سنوات يجعل الناس أكثر حرصا على متابعته”.

وأكمل “أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل المونديال عليه أن ينتظر 8 سنوات كاملة للحصول على فرصة الظهور في كأس العالم وهو أمر صعب للغاية”.

وأتم لاعب منتخب إنجلترا السابق “أعتقد أن أجندة المباريات الدولية بأكملها تحتاج إلى مراجعة”.

من جهته، رفض أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال تشيفيرين خلال جلسة الاتحاد العامة لأندية أوروبا والمقامة في جينيف: “نعتقد أن جوهرة كأس العالم لها قيمة على وجه التحديد بسبب ندرتها”.

واستمر “عقدها كل عامين سيؤدي إلى شرعية أقل ويضعف كأس العالم نفسها، نعتقد أن هناك مساحة لكل شيء وكل من المنتخبات والأندية تشغل هذه المساحة والمادية والتجارية بالكامل”.

وتابع “اللاعبين لا يحتاجون إلى رؤية المزيد من فصول الصيف الذي يقضونه مستهلكين بدلا من تكريسهم للاسترخاء والاستجمام”.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر عام 2022، بينما ستقام نسخة 2026 كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والتي ستشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 للمرة الأولى.